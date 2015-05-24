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Гомельская область: крупный лесной пожар тушила авиация

24 мая 2015 11:39
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Новости Беларуси. Борьба с огнем и с земли и с воздуха. На Гомельщине спасатели тушили крупный лесной пожар. Со стихией боролись две сотни человек.

Возгорание обнаружили летчики МЧС при плановом облете вблизи белорусской границы на территории Житомирской области. Горела трава и кустарники.

Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро. Площадь отдельных очагов достигала 15 гектаров.

Для борьбы со стихией была задействована авиация. Вертолетами выполнено более сорока сбросов воды. На месте создан штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Пожар

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