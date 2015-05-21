Минск: Мужчина застрял в шахте мусоропровода – выбраться помогли спасатели

Новости Беларуси. Не доброе утро. Мужчина застрял в шахте мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели прибыли на помощь сразу после звонка жильцов дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из загрузочного клапана мусоропровода, расположенного на третьем этаже, было видно только голову пострадавшего.

На освобождение горе-экстремала ушло около часа. После второго рождения мужчине понадобилась медицинская помощь. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу.

Как выяснилось, безработный мужчина проживает на улице Мирошниченко. Как он попал в тиски мусоропровода многоэтажки на Кольцова, пока неизвестно.