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Минск: Мужчина застрял в шахте мусоропровода – выбраться помогли спасатели

21 мая 2015 18:50
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Новости Беларуси. Не доброе утро. Мужчина застрял в шахте мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели прибыли на помощь сразу после звонка жильцов дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из загрузочного клапана мусоропровода, расположенного на третьем этаже, было видно только голову пострадавшего.

На освобождение горе-экстремала ушло около часа. После второго рождения мужчине понадобилась медицинская помощь. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу.

Как выяснилось, безработный мужчина проживает на улице Мирошниченко. Как он попал в тиски мусоропровода многоэтажки на Кольцова, пока неизвестно.

# происшествия # Курьезы

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