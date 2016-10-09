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Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: медики продолжают обследование выжившей женщины

09 октября 2016 10:28
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Новости Беларуси. Медики продолжают обследование женщины, выжившей после нападения в торговом центре «Европа». При необходимости ей будет оказана помощь психолога. Ранее врачи оценивали ее состояние как средней степени тяжести.

8 октября вечером молодой человек ворвался в торговый центр с бензопилой и топором и нанес смертельные травмы одной из посетительниц. Женщина скончалась до приезда медиков.

Подозреваемый был задержан на месте. Им оказался 17-летний молодой человек.

К этому моменту следственно-оперативная группа завершила работы на месте происшествия. Проведен осмотр здания, изъяты записи видеокамер, изучаются все обстоятельства происшествия. Расследование убийства взял под личный контроль председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Сегодня торговый центр работает по обычному графику. Здесь будут усилены меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нападение

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