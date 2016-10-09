Нападение в ТЦ «Европа»: как из-за 17-летнего подростка поход в магазин превратился в фильм ужасов

Новости Беларуси. Что побудило 17-летнего подростка из благополучной и обеспеченной семье взять бензопилу и убить человека в одном из торговых центров столицы? Ответ на этот вопрос предстоит найти следователям и родителям. Не ответил на него пока и сам задержанный вечером минувшей субботы. Во всяком случае очевидных мотивов нет. Однако не исключено, что свою роковую роль в такой выходке сыграли именно компьютерные игры.

Очевидец:

Бежит человек с бензопилой. Мы побежали. Охранники побежали в эту сторону, мы все побежали по коридору.

Вчерашняя А, как и первая буква в алфавите, – начало пути, когда еще и информация скудна, и подробностей нет. Сегодня уже с уверенность можно: А – анализировать, Б – большой торговый центр, В – входит молодой человек, Г – гитара за спиной, Д – дальше драма.

У нападавшего с собой еще и бензопила, которую через несколько метров от входа он пускает в дело. Бесцеремонно заводит и набрасывается с ней на женщину. От полученных травм она погибает на месте. Ей было 43 года.

Затем в ход идет топор и поиск новых целей. До того, как центр опустеет, парень успевает ранить еще двоих человек.

Александр Барсуков, начальник главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета:

По словам некоторых продавцов, они сначала подумали, что это просто какое-то шоу. Прилично одетый молодой человек зашел с гитарой, никакого подозрения ни у кого не вызвал. И резкое телодвижение – человек на месте падает.

А больше это напоминает сценарий популярных у многих молодых людей компьютерных игр, где задача виртуального героя – убить всех, кто рядом находится. Жутко. А многие на сходство внимание все-таки обратили.

Комментарии в Интернете:

Это ужасно, но я просто чую «во всем виноват компьютер».

Произошедшее ужасно. Еще страшнее то, что поколение молодых ребят психически слабое. Так легко поддающееся давлению: компьютерные игры или проблемы со сверстниками. Не готовы к жизни, стрессам. Все это страшно. Берегите своих детей.

Между началом кровавой трагедии и задержанием парня с топором в маске и наушниках – экипировка схожа с виртуальным персонажем – проходит не более 10 минут. Но эффект будоражит и равнодушных нет. Ведь это горе.

Пока на месте работали следователи, врачи оказывали помощь пострадавшим. 46-летняя посетительница центра получила ранения в грудь и плечо. Всего три удара. Сейчас она находится реанимации.

Александр Есепкин, заведующий отделением экстренной хирургии 10-ой городской клинической больницы Минска:

Состояние пациентки, которая находится в реанимации, мы оцениваем как состояние средней тяжести. Мы не видим сейчас никаких угроз ее жизни. Но учитывая, что у нее сейчас острый период психологической и физической травмы, она останется пока у нас, в реанимации, под нашим контролем.

Еще одной женщине, а в этом случае можно говорить именно так, «повезло». Благодаря спортивной подготовке ей удалось увернуться от прямого удара топором в голову, прикрывшись рукой. Рана оказалось нетяжелой. Сегодня пострадавшая уже дома.

А тем временем 17-летний уроженец Минска, выходец из состоятельной семьи идет на контакт со следствием. Парень – студент первого курса, очень спокойный, жил в отдельной квартире и задумал совершить этот зверский поступок недавно. Будоражат сердце и душу мотивы.

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь:

Его раздражало все. Раздражало большое скопление людей, злость на самого себя. Таким образом он эту злость решил выместить. Как он говорит, пойти и порубить людей.

Следователи продолжат изучать материалы, а задержанному назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А тем временем торговый центр продолжает работу в штатном режиме. И мы попадаем внутрь через ту самую дверь. Зайти в торговый центр можно спокойно, нет никакой охраны.

На месте трагедии нет никаких следов. Единственное напоминание о случившемся – две розы.