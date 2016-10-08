Очевидцы резни в ТЦ «Европа»: «Кричали «Девушку зарубили!» Я ничего не помню, мы спрятались все в каком-то подвале»

Новости Беларуси. В одном из столичных торговых центров неизвестный с топором и бензопилой напал на покупателей. Есть жертвы и пострадавшие.

По словам очевидцев, убита девушка. Другие детали пока не сообщаются.

Кровавое преступление было совершено буквально несколько часов тому назад. Здание центра оцеплено. Туда прибыли сотрудники Следственного комитета. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. На месте ЧП работает и наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

В этот торговый центр на улице Сурганова вход закрыт. Милиция никого не впускает, и, соответственно, не выпускает. Буквально 15 минут назад мы наблюдали за тем, как туда подтянулись силы специальных операций, а точнее – спецназ. А вот те очевидцы, которые успели выбежать на улицу, нам рассказали что в торговом центре была суматоха, люди бежали в разные стороны.

Никто не знал, что происходит. Сотрудники службы безопасности бежали им на встречу.

Но вот очевидцы делятся тем, что нападавших было всё-таки двое. Один был вооружен бензопилой, у другого был топор.

И от их рук погибла молодая девушка.

Давайте послушаем ещё подробности.

Очевидец событий:

Я с третьего этажа спускалась вниз. Спустилась, бежала толпа людей с сетками, девочки бежали. Наши кричали: «Вызывайте охрану, милицию!»

Бежит человек с бензопилой. Мы побежали.

Охранники побежали в одну сторону, мы побежали все по коридору. Была паника, мы бегали по этажам.

Кричали: «Девушку зарубили!» Я ничего не помню, мы спрятались все в каком-то подвале.

Максим Слиж:

Правоохранители так же подтвердили тот факт, что задержаны двое подозреваемых. А мы остаёмся на месте событий и продолжаем ждать подробностей.

И как стало известно, покупатели и продавцы, все это время находившиеся в торговом центре, начали покидать здание.