Наниматель нарушил все нормы законодательства: в Гомеле предприятие не выплатило работнику 14 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Гомеле предприятие не заплатило рабочему, который три месяца был в командировке в Туркменистане. На сегодняшний день долг нанимателя перед работником составляет около 14 тысяч рублей.

К разбирательству в данной истории подключились профсоюзы. Состоятельность своих претензий гомельчанин подтвердил в суде, но до сих пор не получил ни копейки.

Леонид Лебедев о своей работе в Туркменистане вспоминает не без гордости, все-таки возводили иммиджевый для страны объект. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат белорусы построили за миллиард долларов, и где-то в этой сумме затерялись его скромные 14 тысяч рублей.