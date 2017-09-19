Наниматель нарушил все нормы законодательства: в Гомеле предприятие не выплатило работнику 14 тысяч рублей
Новости Беларуси. В Гомеле предприятие не заплатило рабочему, который три месяца был в командировке в Туркменистане. На сегодняшний день долг нанимателя перед работником составляет около 14 тысяч рублей.
К разбирательству в данной истории подключились профсоюзы. Состоятельность своих претензий гомельчанин подтвердил в суде, но до сих пор не получил ни копейки.
Восстановиться на работе, взыскать зарплату: куда обращаться?
Леонид Лебедев о своей работе в Туркменистане вспоминает не без гордости, все-таки возводили иммиджевый для страны объект. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат белорусы построили за миллиард долларов, и где-то в этой сумме затерялись его скромные 14 тысяч рублей.
Леонид Лебедев, пострадавший:
Командировочные расходы, проезд, проживание не оплатили. Март-апрель я был в отпуске, тоже не оплатили.
Решил уволиться, и до сих пор не оплатили ничего.
Знакомый посоветовал Леониду обратиться к профсоюзным юристам. При помощи специалистов дело в суде мужчина выиграл: нарушение закона слишком очевидное, чтобы можно было ожидать другого результата.
Екатерина Филипцова, главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов:
Наниматель нарушил все нормы занодательства. Более того, проигнорировал вызовы в суд: он не явился ни на первое, ни на второе судебное заседание. Арестованы все счета данного предприятия, наложен запрет на выезд руководителя за пределы Республики Беларусь.
В дальнейшем мы будем оказывать Леониду помощь во взыскании долга.
Искать деньги Леонида мы отправились в офис его бывшего руководителя. В назначенное время в офисе нас встретили лишь закрытые двери.
Александр Добриян, СТВ:
Работодатель, задолжавший Леониду Лебедеву, вовсе не фирма-однодневка. Закрытое акционерное общество зарегистрировано по этому адресу аж с 1994 года. Правда, сегодня офис пуст. Поговорить с директором фирмы не смогли ни юристы профсоюза, ни наша съемочная группа. Назначенная встреча так и не состоялась.
Наверняка у директора фирмы есть логичные ответы на все вопросы, но пока их никто не услышал.
Леонид же не теряет веры получить еще и кровно заработанное.
Леонид Лебедев:
Людям надо верить. Я надеюсь, что человек порядочный. Должен рассчитаться.
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А тем временем в Федерации профсоюзов Беларуси констатируют вовсе неутешительную тенденцию. Только за первое полугодие 2017 года число обратившихся за бесплатной юридической помощью с целью взыскать заработанное увеличилось в два раза. За это время работникам возвращено более миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.