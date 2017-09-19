Апелляцию по делу о нападении гимназиста на учительницу рассматривает Верховный суд Беларуси

Новости Беларуси. Процесс, так как подсудимый несовершеннолетний, проходит за закрытыми дверями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее учащийся столичной гимназии №74 был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Молодой человек был признан виновным в покушении на учительницу русского языка и литературы.

Трагический инцидент в учебном заведении произошел в мае 2016 года. Девятиклассник напал на преподавателя, нанеся ей 15 ударов ножом и два твердым тупым предметом. Как следует из материалов уголовного дела, мотивом совершения преступления явилась месть за якобы необъективную оценку учителем его знаний.