Подросток, напавший на учительницу, проведет 8 лет в воспитательной колонии

Новости Беларуси. Верховный суд оставил без изменения приговор гимназисту, напавшему на учительницу. Подросток проведет 8 лет в воспитательной колонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение судебной коллегии вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в порядке надзора.

Напомним, в апреле 2017 года заседание прошло в Мингорсуде. Молодой человек был признан виновным в покушении на учительницу русского языка и литературы.

Трагический инцидент в учебном заведении произошел в мае 2016 года. Девятиклассник напал на преподавателя, нанеся ей 15 ударов ножом и два твердым тупым предметом.