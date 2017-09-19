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Подросток, напавший на учительницу, проведет 8 лет в воспитательной колонии

19 сентября 2017 11:49
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Новости Беларуси. Верховный суд оставил без изменения приговор гимназисту, напавшему на учительницу. Подросток проведет 8 лет в воспитательной колонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Решение судебной коллегии вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в порядке надзора.

Напомним, в апреле 2017 года заседание прошло в Мингорсуде. Молодой человек был признан виновным в покушении на учительницу русского языка и литературы.

Трагический инцидент в учебном заведении произошел в мае 2016 года. Девятиклассник напал на преподавателя, нанеся ей 15 ударов ножом и два твердым тупым предметом.

# происшествия # Нападение

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