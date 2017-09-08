Накануне компания отдыхала, уже на вечеринке мужчина вел себя агрессивно: подробности жестокого убийства у школы в Минске

Новости Беларуси. Жуткое преступление произошло ночью с 7 на 8 сентября в Минске. У одной из школ было обнаружено тело девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативники установили, что убитой нанесено более 60 ножевых ударов. Как оказалось, нападавший был знаком со своей жертвой.

Ольга Коршун, СТВ:

Чтобы установить детали этого преступления, правоохранителям понадобилось всего несколько часов. На языке закона это «убийство с особой жестокостью». А на деле детали этого преступления просто леденят душу: более 60 ножевых ранений, в результате – смерть молодой девушки. Серьезно пострадала и ее подруга. Все участники этой трагической истории очень молоды. Убийце 22 года, а его жертве не исполнилось и 30.

События той ночи развивались стремительно. По данным правоохранителей, накануне убийства вся компания бурно отдыхала. Не обошлось и без алкоголя. Молодой человек уже на вечеринке вел себя достаточно агрессивно.

При обыске милиция обнаружила у него дома коллекцию холодного оружия.

Почему он решил пустить его в дело, сейчас выясняют следователи. Убийцу задержали в ту же ночь, недалеко от места преступления. Все произошло на территории одной из школ Московского района. Когда девушки почувствовали неладное, одна из них побежала просить о помощи у вахтера. В это время и произошла кровавая расправа.