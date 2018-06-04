Наехал велосипедом на оборванный высоковольтный провод. В Ганцевичском районе погиб лесник

Новости Беларуси. Велосипедист погиб от удара током в Ганцевичском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП «Брестэнерго», происшествие случилось утром 1 июня.

Диспетчеры Ганцевичского РЭС получили сигнал об аварийной ситуации. Был определен поврежденный участок – туда были направлены энергетики.

На месте было обнаружено тело мужчины. Ему было 46 лет и он работал лесником. Мужчина наехал велосипедом на оборванный провод высоковольтной линии электропередачи.

Пострадавший погиб на месте от удара током.

Причиной аварии стало падение верхушки дерева на провод.

По факту гибели мужчины проводится проверка.