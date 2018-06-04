Столкновение Opel и Volkswagen под Борисовом: погиб один человек, машина превратилась в груду металла

Новости Беларуси. В аварии в Борисовском районе погиб человек.
По информации МЧС, ДТП произошло днем 3 июня у деревни Полелюм.
Столкнулись Opel и Volkswagen.
Водитель Opel погиб, а 32-летняя пассажирка была деблокирована из транспортного средства спасателями. Женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Водитель второго автомобиля не пострадал.
В первый день лета в Борисовском районе произошла смертельная авария.
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