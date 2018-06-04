Столкновение Opel и Volkswagen под Борисовом: погиб один человек, машина превратилась в груду металла

Новости Беларуси. В аварии в Борисовском районе погиб человек.

По информации МЧС, ДТП произошло днем 3 июня у деревни Полелюм.

Столкнулись Opel и Volkswagen.

Водитель Opel погиб, а 32-летняя пассажирка была деблокирована из транспортного средства спасателями. Женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель второго автомобиля не пострадал.

В первый день лета в Борисовском районе произошла смертельная авария.