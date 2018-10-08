По факту драки с битой и бензопилой у кафе в Минске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту конфликта двух компаний у кафе в Минске возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».

Как сообщает официальный представитель СК Юлия Гончарова, в результате произошедшего были госпитализированы два брата с различными травмами.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:

У одного сломан нос (и не только), у другого также переломы лицевых костей. Угрозы жизни нет.

В качестве подозреваемого был задержан мужчина, который приехал по звонку своего сына, который находился на мальчишнике, привез биту и ударил ею братьев.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:

В ответ на причинение телесных, с целью прекратить драку, мужчина из второй компании достал из багажника бензопилу (у него ИП, строительные услуги, бензопила была в багажнике), завел ее (пила производила громкий звук, но цепь не была надета либо спала – устанавливается), но это проблемы не решило.

Допрошены все участники произошедшего конфликта, кроме одного человека – он отбывает административную ответственность. Бита и бензопила были изъяты. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.