Автобус с белорусами попал в аварию в Ленинградской области: погиб 23-летний пассажир

Новости Беларуси. Смертельная авария с участием белорусов произошла в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рано утром 8 октября на трассе А-180, вблизи деревни Косколово, микроавтобус с белорусскими номерами наехал на силовое ограждение и перевернулся.

В момент аварии в машине находились девять человек, все они наши соотечественники. 23-летний пассажир скончался на месте. Еще шестеро доставлены в больницу, двое из них – в тяжелом состоянии. Сейчас устанавливаются причины аварии. Одной из предполагаемых называют гололед.