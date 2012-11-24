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Начало традиционных распродаж в США закончилось перестрелкой

24 ноября 2012 17:10
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Новости США. «Черная пятница» в США закончилась перестрелкой. В результате два человека получили ранения. Инцидент произошел в штате Флорида.

По сообщениям полиции, стрельба - итог спора двух покупателей, которые не поделили парковочное место. Эти пострадавшие только открыли счет жертв «черной пятницы». Так в США зовут начала сезона распродаж.

Как правило, по бросовым ценам выставляются товары лишь для первой десятки покупателей, поэтому соревнования за право попасть первым к заветному прилавку нередко заканчивается давками, драками, а то и стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Стрельба

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