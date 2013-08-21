В Гродно 8-летняя девочка сломала руку в троллейбусе. На неё упала женщина

Новости Беларуси. В троллейбус зашла мама с 8-летней дочерью. При резком торможении транспорта маму отбросило на пассажирку, которая стояла рядом. Женщина упала на ребёнка. При падении девочка сломала руку. Сейчас она в больнице. Кто понесёт ответственность за инцидент в общественном транспорте Гродно, не уточняется.

Напомним, год назад момент, когда минчанка отпустила поручень, стал для нее переломным не только в переносном, но в прямом смысле. Галине Шайковской изрядно надоело объявление «Паважаныя пасажыры! Пад час руху трымайцеся за поручні!». Для нее это напоминание о неудачной поездке в троллейбусе. Тогда водитель троллейбуса, высадив пострадавшего пассажира, равнодушно продолжил свой привычный маршрут. Хотя все водители проинструктированы, что в случае форс-мажора на дороге, они обязаны убедиться в целости и сохранности своих пассажиров.

Ежедневно более 3 миллионов минчан доверяют свою жизнь водителю автобуса, троллейбуса или трамвая. Мало кто делает замечание нерадивому водителю, что он везет не дрова, а уж тем более идет писать жалобу в ГАИ или Минсктранс. В большинстве случаев пассажиры скрепя зубами терпят неудобства, лишь сильнее напрягая мышцы рук (смотрите видео).