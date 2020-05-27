На заводе в Мозырском районе от удара током погиб рабочий
Новости Беларуси. 26 мая около одиннадцати утра в Мозырском районе рабочий погиб от удара током.
Как сообщает Следственный комитет, во вторник электрогазосварщик находился на территории асфальтобетонного завода. Мужчина готовил сварочный аппарат для проведения ремонта. Во время подключения аппарата к сети рабочего ударило током, гражданин погиб на месте.
Фото: Следственный комитет
По факту случившегося ведётся проверка. Следователи опрашивают работников и администрацию предприятия. Изучается документация по охране труда и технике безопасности, а также по организации трудовой деятельности погибшего.
Фото: Следственный комитет
Назначено проведение судмедэкспертизы. Предварительно, 52-летний электрогазосварщик скончался от остановки сердца в результате поражения электротоком.
В середине мая в Столбцовском районе произошёл ещё один несчастный случай с рабочим.
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