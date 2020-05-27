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Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы

27 мая 2020 13:33
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Новости Беларуси. В Могилеве похищена надмогильная плита XIX века с родовым гербом городского головы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-1

Найти захоронение удалось благодаря местным краеведам. Они исследуют старые кладбища и устанавливают места захоронений известных земляков.

Тему продолжит корреспондент Ирина Недобоева.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-4

Ирина Недобоева, корреспондент:
1781 год. Это самая старая надмогильная плита на Машековском кладбище. На граните – шляхетский герб Яцыно, а принадлежит захоронение старинному белорусскому роду Оношко.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-7

Переписать все старинные надмогильные плиты XIX – начала XX веков на могилевских кладбищах – такую цель поставили для себя историки и краеведы города на Днепре. Время беспощадно, потому сберечь такое историческое наследие стало делом чести для потомков.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-10

Галина Беляева, депутат Могилевского горсовета, историк:
Пока статус не присвоен, надгробия, памятники оцениваются с позиции металла, камня. На данный момент они, возможно, ценны для родственников, их ценность осознают историки и краеведы. Но придание статуса даст возможность включить эти памятники в реестр, и они автоматически находятся под защитой государства.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-13

Во время такой переписи и была найдена могила городского головы (по современным меркам мэра) Могилева. Григорий Грум-Гржимайло был видным политическим деятелем в середине XIX века.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-16

Учитель физкультуры 3-й Могилевской гимназии заинтересовалась историей этого старинного и знатного рода неслучайно. Наталья Кулешкова выяснила, что в стенах ее альма-матер учились многие потомки городского головы.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-19

Наталья Кулешкова, учитель физкультуры Могилевской гимназии № 3:
Ну, вообще род Грум-Гржимайло настолько древний, что и 20 минут не хватит, чтобы рассказать только о начале. Григорий Иванович закончил наше Главное народное училище. В те времена, кто оканчивал Главное народное училище, имели право поступать на госслужбу. Этому способствовала Екатерина, которая к этому относилась очень ревностно.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-22

Но родовой герб Грум-Гржимайло, равно как и надмогильная плита знаменитого земляка, неожиданно исчезли с Машековского кладбища. Судя по тому, что трава на могиле еще не успела прорасти, случилось это совсем недавно. Историки обратились к правоохранителям.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-25

Олег Дьячков, историк-краевед:
Там была выява герба Грум-Гржымайлаў. Больш такіх надмагільных пліт на гэтых старажытных Машакоўскіх могілках няма. Мы вельмі спадзяёмся з сябрамі, с паплечнікамі, што ўдасца знайсці. Няхай нават паламаную, можна рэстаўраваць. І ў любым выпадку варта звяртаць увагу на тое, што знікаюць старажытныя пліты са старажытных часоў, якія маюць вялікае гістарычнае значэнне для нашага народа.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-28

По словам историков, если плиту вернут на законное место, захоронение вполне может претендовать на статус историко-культурной ценности. Равно как и сотни других старинных захоронений.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-31

Олег Дьячков:
Вядомы прадстаўнік – яго малодшы брат Кандрацій Іванавіч. Быў доктарам медыцыны, ваенным хірургам. Ён быў заснавальнікам першай у Расійскай імперыі медыцынскай газеты. Сын яго Яфім Рыгоравіч быў вядомы ў Расійскай Імперыі эканаміст. А ўжо ўнук Уладзімір Яфімавіч быў член-карэспандэнт Акадэміі навук СССР. Таму гэты род вельмі значны для гісторыі Магілёва і нашай краіны.

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы-34

К сожалению, эту раритетную ценность теперь мы можем видеть разве что на фотографии, которую по осени успел сделать краевед Олег Дьячков. Духовное наследие для кого-то стало материальным в прямом смысле слова. Сейчас все пункты сбора металлолома под особым контролем милиции.

# Кража # происшествия # Ирина Недобоева # Галина Беляева # Наталья Кулешкова # Олег Дьячков # Фотофакт

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