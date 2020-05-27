Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы

Новости Беларуси. В Могилеве похищена надмогильная плита XIX века с родовым гербом городского головы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найти захоронение удалось благодаря местным краеведам. Они исследуют старые кладбища и устанавливают места захоронений известных земляков. Тему продолжит корреспондент Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент:

1781 год. Это самая старая надмогильная плита на Машековском кладбище. На граните – шляхетский герб Яцыно, а принадлежит захоронение старинному белорусскому роду Оношко.

Переписать все старинные надмогильные плиты XIX – начала XX веков на могилевских кладбищах – такую цель поставили для себя историки и краеведы города на Днепре. Время беспощадно, потому сберечь такое историческое наследие стало делом чести для потомков.

Галина Беляева, депутат Могилевского горсовета, историк:

Пока статус не присвоен, надгробия, памятники оцениваются с позиции металла, камня. На данный момент они, возможно, ценны для родственников, их ценность осознают историки и краеведы. Но придание статуса даст возможность включить эти памятники в реестр, и они автоматически находятся под защитой государства.

Во время такой переписи и была найдена могила городского головы (по современным меркам мэра) Могилева. Григорий Грум-Гржимайло был видным политическим деятелем в середине XIX века.

Учитель физкультуры 3-й Могилевской гимназии заинтересовалась историей этого старинного и знатного рода неслучайно. Наталья Кулешкова выяснила, что в стенах ее альма-матер учились многие потомки городского головы.

Наталья Кулешкова, учитель физкультуры Могилевской гимназии № 3:

Ну, вообще род Грум-Гржимайло настолько древний, что и 20 минут не хватит, чтобы рассказать только о начале. Григорий Иванович закончил наше Главное народное училище. В те времена, кто оканчивал Главное народное училище, имели право поступать на госслужбу. Этому способствовала Екатерина, которая к этому относилась очень ревностно.

Но родовой герб Грум-Гржимайло, равно как и надмогильная плита знаменитого земляка, неожиданно исчезли с Машековского кладбища. Судя по тому, что трава на могиле еще не успела прорасти, случилось это совсем недавно. Историки обратились к правоохранителям.

Олег Дьячков, историк-краевед:

Там была выява герба Грум-Гржымайлаў. Больш такіх надмагільных пліт на гэтых старажытных Машакоўскіх могілках няма. Мы вельмі спадзяёмся з сябрамі, с паплечнікамі, што ўдасца знайсці. Няхай нават паламаную, можна рэстаўраваць. І ў любым выпадку варта звяртаць увагу на тое, што знікаюць старажытныя пліты са старажытных часоў, якія маюць вялікае гістарычнае значэнне для нашага народа.

По словам историков, если плиту вернут на законное место, захоронение вполне может претендовать на статус историко-культурной ценности. Равно как и сотни других старинных захоронений.

Олег Дьячков:

Вядомы прадстаўнік – яго малодшы брат Кандрацій Іванавіч. Быў доктарам медыцыны, ваенным хірургам. Ён быў заснавальнікам першай у Расійскай імперыі медыцынскай газеты. Сын яго Яфім Рыгоравіч быў вядомы ў Расійскай Імперыі эканаміст. А ўжо ўнук Уладзімір Яфімавіч быў член-карэспандэнт Акадэміі навук СССР. Таму гэты род вельмі значны для гісторыі Магілёва і нашай краіны.