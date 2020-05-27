В Гродно парень поссорился с девушкой и повредил четыре машины

Новости Беларуси. В Гродно местный житель после ссоры с девушкой повредил четыре автомобиля.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл на выходных 23-24 мая. Ночью 20-летний молодой человек поругался со своей девушкой во дворе одного из домов по улице Вишневецкая.

Будучи пьяным, парень начал бить ногами припаркованные возле подъезда машины. Всего оказались повреждены четыре транспортных средства, у них были разбиты стёкла фар и стоп-сигналов.

Наутро владельцы автомобилей заметили повреждения и обратились в милицию. На следующий день подозреваемый уже был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Отмечается, что фигурант освободился из мест лишения свободы в начале мая. Ранее юноша был судим за кражи. Через два дня после освобождения парень украл из квартиры своей бабушки 270 рублей.

Ранее в Минске молодой человек повредил два припаркованных автомобиля.