На водохранилище под Светлогорском рыбак не утонул благодаря жилету

Новости Беларуси. В Светлогорском районе рыбак смог уберечь свою жизнь при помощи спасательного жилета.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Владимира Акулина, мужчина остался жив благодаря спасательному жилету.

Происшествие случилось утром восемнадцатого декабря. 68-летний мужчина ехал по льду водохранилища на велосипеде. В 500 метрах от берега рыбак провалился. На мужчине была надет спасательный жилет – благодаря этому рыбак смог остаться на поверхности воды. Пенсионер достал нож, вонзил его в лед и зацепился за его кромку. Спасли провалившегося люди, которые были недалеко.

Затем мужчину отвели в рабочий вагончик, где напоили горячим чаем и вызвали медиков. Рыбака доставили в больницу, угрозы для его жизни нет.

В месте провала глубина составляла около восьми метров.