Десятки мелких ДТП: снегопад парализовал движение в Минске

Новости Беларуси. Сложная дорожная обстановка сейчас сохраняется по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопад практически парализовал движение на столичных улицах. Фиксируются десятки мелких ДТП. Скорость потока автомобилей не превышает 40-50 километров в час.