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Десятки мелких ДТП: снегопад парализовал движение в Минске

18 декабря 2018 11:14
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Новости Беларуси. Сложная дорожная обстановка сейчас сохраняется по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки мелких ДТП: снегопад парализовал движение в Минске-1

Снегопад практически парализовал движение на столичных улицах. Фиксируются десятки мелких ДТП. Скорость потока автомобилей не превышает 40-50 километров в час.

Десятки мелких ДТП: снегопад парализовал движение в Минске-4

Такая осторожность не лишняя: Госавтоинспекция также советует избегать резких маневров и торможений, не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров.

Десятки мелких ДТП: снегопад парализовал движение в Минске-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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