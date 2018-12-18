Десятки мелких ДТП: снегопад парализовал движение в Минске

Новости Беларуси. Сложная дорожная обстановка сейчас сохраняется по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сложная дорожная обстановка сейчас сохраняется по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снегопад практически парализовал движение на столичных улицах. Фиксируются десятки мелких ДТП. Скорость потока автомобилей не превышает 40-50 километров в час.
Такая осторожность не лишняя: Госавтоинспекция также советует избегать резких маневров и торможений, не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров.