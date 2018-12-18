Под Солигорском 93-летний мужчина погиб в результате опрокидывания Volkswagen

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром семнадцатого декабря. За рулем автомобиля Volkswagen находилась 27-летняя девушка. Она неверно выбрала скорость движения, не учла погодные условия и не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Новости Беларуси. В Солигорском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии в больнице скончался пассажир транспортного средства – 93-летний мужчина. Он находился на заднем сидении автомобиля и не был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель была в трезвом состоянии, пристегнута, на автомобиле были зимние шины и был пройден техосмотр.

Проводится проверка.

В этот же день жуткая авария произошла под Толочином.