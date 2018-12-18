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Под Солигорском 93-летний мужчина погиб в результате опрокидывания Volkswagen

18 декабря 2018 08:46
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Новости Беларуси. В Солигорском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром семнадцатого декабря. За рулем автомобиля Volkswagen находилась 27-летняя девушка. Она неверно выбрала скорость движения, не учла погодные условия и не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. 

Под Солигорском 93-летний мужчина погиб в результате опрокидывания Volkswagen-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

В результате аварии в больнице скончался пассажир транспортного средства – 93-летний мужчина. Он находился на заднем сидении автомобиля и не был пристегнут ремнем безопасности. 

Водитель была в трезвом состоянии, пристегнута, на автомобиле были зимние шины и был пройден техосмотр. 

Проводится проверка. 

В этот же день жуткая авария произошла под Толочином. 

Погиб вратарь ФК «Витебск», его жена и 6-летний сын (читать далее). 

# Авария в Минской области # происшествия

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