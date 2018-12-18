В ГАИ назвали вероятную причину аварии, в которой погиб вратарь из ФК «Витебск»

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Толочинском районе, в которой погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на трассе М1. Легковой автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми, выехал на встречную полосу и врезался в эвакуатор. Водитель, его супруга и шестилетний сын погибли на месте. Еще один ребенок был доставлен в районную больницу. Утром 18 декабря его перевезли в Витебский областной детский клинический центр.

По факту ДТП, в котором погиб вратарь ФК «Витебск» с женой и сыном, возбуждено уголовное дело

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации погибший не справился с управлением, машину занесло.