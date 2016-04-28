Более 10 тысяч человек в Лидском районе почти час оставались без света

Новости Беларуси. Что стало причиной отключения, предстоит установить.



Обесточенными почти целый час были десять населенных пунктов.



Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

27.04.2016 г. в 21-15 поступило сообщение об отключении электроэнергии в 10 сельских населенных пунктах и г. Березовка Лидского района (4020 домовладений, 10077 человек). В зону отключения попали: учреждения здравоохранения и образования г. Березовка, ОАО «Стеклозавод «Неман». Для обеспечения электроэнергией цеха по производству стекловаты ОАО «Стеклозавод «Неман» привлекался передвижной генератор АД-48 Лидского РОЧС (не задействовался). В 22-05 энергоснабжение потребителей восстановлено. Причина отключения устанавливается.