Прямой эфир

Ночью в Полоцке из-за пожара в квартире погибли 3 человека

23 ноября 2012 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правоохранителям Полоцка предстоит установить точную причину пожара, который ночью унес жизни трех человек.

Накануне трагического события соседи вызывали милицию на пьяный дебош, происходящий в квартире погибших. Участкового хозяева в квартиру не впустили, но шуметь перестали. Однако уже через несколько часов жильцы дома звонили в пожарную службу. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, огонь был у входной двери.

Дым стал распространяться по подъезду.  Пожарные были вынуждены эвакуировать 15 человек. Неработающий хозяин квартиры вместе с женой погибли, а также их знакомый. Виной трагедии стало  злоупотребление спиртными напитками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ящик стрелкового оружия времен Второй мировой войны нашли на улице Захарова в Минске
22 ноября 2012 17:46

Ящик стрелкового оружия времен Второй мировой войны нашли на улице Захарова в Минске

В корпусе БГУ на Революционной произошел пожар. Из-за припаркованных машин спасатели добирались до места ЧП пешком
22 ноября 2012 17:41

В корпусе БГУ на Революционной произошел пожар. Из-за припаркованных машин спасатели добирались до места ЧП пешком

Гомельчанин потерял виртуальный танк. Милиция проводит расследование
22 ноября 2012 16:03

Гомельчанин потерял виртуальный танк. Милиция проводит расследование