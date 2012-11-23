Ночью в Полоцке из-за пожара в квартире погибли 3 человека

Новости Беларуси. Правоохранителям Полоцка предстоит установить точную причину пожара, который ночью унес жизни трех человек.

Накануне трагического события соседи вызывали милицию на пьяный дебош, происходящий в квартире погибших. Участкового хозяева в квартиру не впустили, но шуметь перестали. Однако уже через несколько часов жильцы дома звонили в пожарную службу. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, огонь был у входной двери.

Дым стал распространяться по подъезду. Пожарные были вынуждены эвакуировать 15 человек. Неработающий хозяин квартиры вместе с женой погибли, а также их знакомый. Виной трагедии стало злоупотребление спиртными напитками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.