В Верхнедвинском районе супруги выпили неизвестную жидкость и отравились

Новости Беларуси. 22 октября в Верхнедвинском районе муж и жена отравились неизвестной жидкостью.

Как сообщает Следственный комитет, в четверг 60-летний местный житель обнаружил на свалке 5-литровую ёмкость с жидкостью, которая пахла спиртом. Мужчина принёс бутылку домой, после чего вместе с женой выпил содержимое ёмкости.

23 октября супруги почувствовали сильное недомогание. Их сын вызвал скорую помощь. Пострадавшие были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось. 24 октября пациенты скончались.

Место происшествия осмотрено, изъята бутылка с жидкостью, опрошены родственники погибших. Назначено проведение химической и судебно-медицинских экспертиз. Ведётся проверка.