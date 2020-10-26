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В Верхнедвинском районе супруги выпили неизвестную жидкость и отравились

26 октября 2020 13:04
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Новости Беларуси. 22 октября в Верхнедвинском районе муж и жена отравились неизвестной жидкостью.

Как сообщает Следственный комитет, в четверг 60-летний местный житель обнаружил на свалке 5-литровую ёмкость с жидкостью, которая пахла спиртом. Мужчина принёс бутылку домой, после чего вместе с женой выпил содержимое ёмкости.

23 октября супруги почувствовали сильное недомогание. Их сын вызвал скорую помощь. Пострадавшие были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось. 24 октября пациенты скончались.

Место происшествия осмотрено, изъята бутылка с жидкостью, опрошены родственники погибших. Назначено проведение химической и судебно-медицинских экспертиз. Ведётся проверка.

Ранее в Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик для рук. Работница предприятия нашла своих коллег на полу – здесь подробности.

# Отравления # происшествия

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