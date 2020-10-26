Водитель выехал на встречку. В ДТП в Дятловском районе погибли две женщины

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 октября под Дятлово в лобовом столкновении погибли два человека.

Авария произошла на дороге М11. Предварительно известно, что BMW под управлением мужчины 1989 года рождения на закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль Citroen. В салоне находились две женщины. Обе они погибли. Водитель BMW в реанимации.