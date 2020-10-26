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Водитель выехал на встречку. В ДТП в Дятловском районе погибли две женщины

26 октября 2020 08:06
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 октября под Дятлово в лобовом столкновении погибли два человека.  

Водитель выехал на встречку. В ДТП в Дятловском районе погибли две женщины-1

Авария произошла на дороге М11. Предварительно известно, что BMW под управлением мужчины 1989 года рождения на закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль Citroen. В салоне находились две женщины. Обе они погибли. Водитель BMW в реанимации.

Водитель выехал на встречку. В ДТП в Дятловском районе погибли две женщины-4

Водитель выехал на встречку. В ДТП в Дятловском районе погибли две женщины-6

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.  

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

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