Прямой эфир

Телефонные мошенники обманули жительницу Витебска на 6000 рублей

23 января 2023 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жительница Витебска лишилась 6 тысяч рублей. Очередной факт телефонного мошенничества расследовали правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телефонные мошенники обманули жительницу Витебска на 6000 рублей-1

Злоумышленники работали по уже известной схеме. Они связались с женщиной через мессенджер, представившись сотрудником банка, и сообщили о якобы взятом на ее имя кредите. Чтобы его погасить, витебчанка должна была перечислить деньги на указанный мошенниками счет.

Телефонные мошенники обманули жительницу Витебска на 6000 рублей-4

Владимир Казарин, старший оперуполномоченный УУР УВД Витебского облисполкома:
Женщина поверила звонившим людям. Не сообщила о звонке в милицию и провела все необходимые для мошенников операции. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана, и пошла за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители в очередной раз напоминают: не стоит поддаваться на уговоры злоумышленников, которые звонят через мессенджер. Представители банка не используют интернет-приложения для связи с клиентами.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Мошенничество # происшествия # Владимир Казарин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четыре человека погибли при пожаре жилого дома в Сморгони
23 января 2023 07:06

Четыре человека погибли при пожаре жилого дома в Сморгони

Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше – есть пострадавшие
22 января 2023 07:53

Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше – есть пострадавшие

Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь 73 кг гашиша
20 января 2023 11:37

Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь 73 кг гашиша