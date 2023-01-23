Телефонные мошенники обманули жительницу Витебска на 6000 рублей

Новости Беларуси. Жительница Витебска лишилась 6 тысяч рублей. Очередной факт телефонного мошенничества расследовали правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники работали по уже известной схеме. Они связались с женщиной через мессенджер, представившись сотрудником банка, и сообщили о якобы взятом на ее имя кредите. Чтобы его погасить, витебчанка должна была перечислить деньги на указанный мошенниками счет.

Владимир Казарин, старший оперуполномоченный УУР УВД Витебского облисполкома:

Женщина поверила звонившим людям. Не сообщила о звонке в милицию и провела все необходимые для мошенников операции. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана, и пошла за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители в очередной раз напоминают: не стоит поддаваться на уговоры злоумышленников, которые звонят через мессенджер. Представители банка не используют интернет-приложения для связи с клиентами.