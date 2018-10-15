На трассе М1 в Барановичском районе BMW насмерть сбил двух человек

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летний житель столицы на BMW 730 ехал по трассе М1 в сторону Минска. На 246 км автодороги иномарка сбила двух человек, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

Новости Беларуси. 13 октября примерно в половине восьмого вечера в Барановичском районе погибли два пешехода, которые переходили дорогу в запрещённом месте.

60-летний житель деревни Родковичи Барановичского района (инвалид второй группы, находился в инвалидной коляске) и 48-летний житель агрогородка Снов Минской области погибли на месте аварии. Световозвращающих элементов на пешеходах не было.

Проводится проверка.

Осенью 2018 года в Орше Mitsubishi наехал на родителей с ребёнком.