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На трассе М1 в Барановичском районе BMW насмерть сбил двух человек

15 октября 2018 08:12
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Новости Беларуси. 13 октября примерно в половине восьмого вечера в Барановичском районе погибли два пешехода, которые переходили дорогу в запрещённом месте.    

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 29-летний житель столицы на BMW 730 ехал по трассе М1 в сторону Минска. На 246 км автодороги иномарка сбила двух человек, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте.  

На трассе М1 в Барановичском районе BMW насмерть сбил двух человек-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

60-летний житель деревни Родковичи Барановичского района (инвалид второй группы, находился в инвалидной коляске) и 48-летний житель агрогородка Снов Минской области погибли на месте аварии. Световозвращающих элементов на пешеходах не было.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Орше Mitsubishi наехал на родителей с ребёнком.  

Во время наезда семья шла по тротуару – подробности здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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