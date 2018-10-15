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ГАИ разыскивает водителя автомобиля, который насмерть сбил пешехода в Минске

15 октября 2018 06:39
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Новости Беларуси. Вечером 14 октября на улице Космонавтов в районе дома №23 был совершён наезд на пешехода.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 67-летняя женщина пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу. В это время по дороге двигалась машина в направлении улицы Есенина. В результате аварии гражданка погибла на месте.  

Водитель автомобиля скрылся. ТС разыскивается, его приметы: легковушка, предположительно серебристого цвета, передняя правая фара разбита и не работает.  

ГАИ Минска просит очевидцев или тех, кто что-либо знает об авто либо его владельце, позвонить по телефону: (8017) 222-17-17 или 102.  

Осенью 2018 года в Серебрянке Audi  въехал в припаркованную Honda.  

После аварии виновник ДТП попытался скрыться – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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