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В Мостовском районе механизатор пытался починить комбайн и потерял кисть руки

15 октября 2018 07:36
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Новости Беларуси. Днём 10 октября возле деревни Дулевщина Мостовского района рабочий лишился кисти руки.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, 48-летний механизатор кормоуборочного комбайна одного из местных сельхозпредприятий района захотел узнать, почему стучит барабан измельчительного аппарата комбайна.  

Не дождавшись полной остановки вращающихся режущих ножей, мужчина сунул правую руку в приёмный механизм. Произошла травматическая ампутация кисти. Пострадавший доставлен в медучреждение.  

Во время инцидента рабочий был в трезвом состоянии. Отмечается, что механизатор является высококлассным специалистом с большим стажем работы.  

По факту травмирования мужчины во время уборки кукурузы проводится проверка. Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы и руководители предприятия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности (ТБ). Назначена судмедэкспертиза.  

Следователи обращают внимание, что подобные случаи происходят ежегодно. Например, 3 октября 2017 года в Лидском районе 49-летний механизатор проделал то же самое по той же причине. Гражданин лишился кисти левой руки.  

Следователи призывают руководителей ужесточить контроль за дисциплиной труда и требовать неукоснительно соблюдать ТБ.  

Осенью прошлого года в Столбцовском районе произошёл несчастный случай при уборке кукурузы.  

Мужчина попал в жатку комбайна и потерял обе ноги – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

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