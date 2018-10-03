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В Орше Mitsubishi сбил на тротуаре семью с годовалым ребенком

03 октября 2018 15:01
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Новости Беларуси. В Орше легковой автомобиль сбил на тротуаре семью с ребенком.

По информации УСК по Витебской области, авария произошла вечером второго октября. За рулем автомобиля Mitsubishi находился 37-летний мужчина. Он выехал на полосу встречного движения, а затем на тротуар.

Водитель совершил наезд на семью с ребенком – 25-летнего мужчину, 20-летнюю женщину и их ребенка, которому один год.

В результате произошедшего травмы получили женщина с младенцем – пострадавших доставили в больницу.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

Устанавливаются обстоятельства аварии. Назначен ряд экспертиз, опрашиваются свидетели случившегося. В момент случившегося водитель был трезв.

Всех, кто обладает информацией об аварии, просят обратиться по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 (33) 399-80-44 (круглосуточно).

В декабре прошлого года автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которая шла по пешеходному переходу в Витебске.

Коляска проехала по дороге 10 метров (читать далее). 

# Авария в Витебске # происшествия

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