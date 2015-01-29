Трехлетний ребенок погиб при падении с 12 этажа в Минске. В совершении преступления подозревается мать

Новости Беларуси. Беспечность родителей или злой умысел? В Минске трехлетний ребенок погиб после падения с балкона многоэтажки.

Трагедия произошла накануне вечером на улице Одинцова. Очевидцы вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось. От травм, полученных при падении, ребенок скончался по пути в больницу.

В совершении особо тяжкого преступления подозревается мать мальчика. Сейчас женщина задержана.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Следователи установили, что, скорее всего, произошло падение ребенка именно с 12 этажа общего балкона (там, где идут лестничные клетки). По непосредственному подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя мать мальчика. Женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась там же, на месте трагедии. Управлением Следственного комитета по Минску по факту убийства заведомо малолетнего возбуждено уголовное дело.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.