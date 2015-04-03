Мир шокирован терактом, совершенным сомалийскими исламистами в Кении

Новости Кении. Сомалийские исламисты совершили теракт, который шокировал весь мир. Боевики устроили настоящую бойню в университете города Гарисса. По последним данным, погибли 147 человек. Ещё около 80 — ранены.

Террористы беспощадно расстреливали всех, кто не мог дословно процитировать Коран.

По словам боевиков, в их руках всё ещё остаются заложники. Ранее поступала информация со ссылкой на кенийские власти о том, что заложники освобождены, а четверо террористов в ходе спецоперации ликвидированы. В пограничных с Сомали районах введён комендантский час. Власти опасаются новых атак боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.