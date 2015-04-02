Молодые люди напали на 63-летнюю женщину-сторожа Красного костела, пытаясь завладеть пожертвованиями

Новости Беларуси. Мужчины ворвались в помещение в четвертом часу ночи 1 апреля. С порога набросились на женщину-сторожа, удерживали ее и пытались открыть сейф с пожертвованиями верующих.

Елена Карницкая, пресс-офицер Московского РУВД:

Злоумышленники ворвались в помещение, применили насилие в отношении женщины, требовали деньги, являющиеся пожертвованиями прихожан. Во время попытки грабителей вскрыть сейф, женщине удалось вырваться и позвать на помощь. Нападавшие скрылись. Потерпевшей оказана медицинская помощь. В результате первичного осмотра места преступления, следственно-оперативной группой получены вещественные доказательства, позволившие в кратчайшие сроки установить личности подозреваемых.

Грабителей задержали по горячим следам. Ими оказались 24-летний минчанин и 23-летний гость столицы. Оба – неоднократно судимые за разбои и грабежи.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

>В отношении двоих неработающих, ранее судимых – один 1990 года рождения минчанин, второй житель Копыльского района 1991 года рождения – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 207 УК РБ – разбой, совершенный группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. В настоящий момент с задержанными работают следователи. Они уже дают признательные показания.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы.

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На полу десятки разломанных икон, изорванные богослужебные книги. На ликах святых выцарапаны перевёрнутые звёзды. Мощи святых разбросаны по храму.

Злоумышленники в храм проникли через окно. Произошло это приблизительно в 2.40 ночи. Звук разбитого стекла слышала жительница соседнего дома. Сколько времени ушло на погром, неизвестно. Шум люди могли списать на сильный ветер.