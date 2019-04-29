В Минском районе в водоёме утонул 15-летний подросток

Новости Беларуси. Днём 27 апреля в агрогородке Сеница Минского района утонул 15 летний подросток.

Как сообщает УСК по Минской области, парень вместе с 17-летним другом отдыхал на берегу Сеницкого водохранилища. Младший из них пошёл поплавать. Когда юноша начал тонуть, старший попытался помочь ему, но не смог. Тело подростка достали из воды сотрудники РОЧС.

По факту гибели парня ведётся доследственная проверка. Осмотрено место происшествия, опрашиваются люди, устанавливаются очевидцы, назначена судмедэкспертиза.

Примерно неделю назад в Бегомле утонул 4-летний мальчик.