На проспекте в Минске столкнулись Opel и мотоцикл Suzuki

Новости Беларуси. В Минске во время ДТП пострадал водитель мотоцикла.

По информации УГАИ ГУВД Мингорсиполкома, авария произошла днем 29 сентября. Водитель автомобиля Opel ехал по проспекту Пушкина. На перекрестке транспортное средство остановилось на красный сигнал светофора, когда загорелся зеленый в дополнительной секции для поворота направо в направлении ул. Матусевича, водители в первой полосе движения начали совершать поворот.

Легковушка столкнулась на перекрестке с мотоциклом Suzuki. Он совершал поворот налево в направлении улицы Ольшевского.

Водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу для осмотра. Пассажир Suzuki отказалась от медосмотра.

По факту аварии проводится проверка.