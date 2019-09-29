В минском аэропорту на 4 часа пропало электричество

Новости Беларуси. Ночь без света и авиасообщения. Только к утру в Национальном аэропорту «Минск» возобновили подачу электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не первые подобные масштабные технические неполадки.