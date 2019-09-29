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В минском аэропорту на 4 часа пропало электричество

29 сентября 2019 12:22
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Новости Беларуси. Ночь без света и авиасообщения. Только к утру в Национальном аэропорту «Минск» возобновили подачу электроэнергии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже не первые подобные масштабные технические неполадки.

В минском аэропорту на 4 часа пропало электричество-1

13 сентября их удалось устранить за 45 минут. На этот раз воздушная гавань была парализована 4 часа. В результате задержаны свыше десятка вылетов. Теперь минский аэропорт работает в штатном режиме.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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