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В Минске на проспекте Независимости столкнулись три легковушки

18 ноября 2021 13:53
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Новости Беларуси. Три иномарки столкнулись на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске на проспекте Независимости столкнулись три легковушки-1

Около 10:00 водитель Audi, двигаясь со стороны проспекта Машерова в направлении Дорошевича, при перестроении не уступил дорогу Volvo. После удара автомобили вылетели на полосу встречного движения и протаранили Nissan. В результате аварии пострадала 31-летняя женщина-водитель Nissan.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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