В Минске на проспекте Независимости столкнулись три легковушки

Новости Беларуси. Три иномарки столкнулись на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 10:00 водитель Audi, двигаясь со стороны проспекта Машерова в направлении Дорошевича, при перестроении не уступил дорогу Volvo. После удара автомобили вылетели на полосу встречного движения и протаранили Nissan. В результате аварии пострадала 31-летняя женщина-водитель Nissan.