На МКАД 21-летняя девушка за рулём Ford вылетела в кювет

Новости Беларуси. 6 января около половины седьмого вечера на внешнем кольце МКАД Ford врезался в отбойник и вылетел в кювет.
Новости Беларуси. 6 января около половины седьмого вечера на внешнем кольце МКАД Ford врезался в отбойник и вылетел в кювет.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 21-летняя водитель иномарки перестраивалась со второй полосы в третью. Автомобиль занесло, из-за чего произошёл наезд на отбойник. После столкновения машину перевернуло и отбросило в кювет.
Девушка доставлена в медучреждение.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель была пристёгнут ремнём безопасности, однако на автомобиль не было выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В начале 2019 года на МКАД Peugeot врезался в осветительную мачту.
Водитель и её сын были госпитализированы – подробнее здесь.