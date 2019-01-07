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На МКАД 21-летняя девушка за рулём Ford вылетела в кювет

07 января 2019 06:41
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Новости Беларуси. 6 января около половины седьмого вечера на внешнем кольце МКАД Ford врезался в отбойник и вылетел в кювет.  

На МКАД 21-летняя девушка за рулём Ford вылетела в кювет-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 21-летняя водитель иномарки перестраивалась со второй полосы в третью. Автомобиль занесло, из-за чего произошёл наезд на отбойник. После столкновения машину перевернуло и отбросило в кювет.  

Девушка доставлена в медучреждение.  

На МКАД 21-летняя девушка за рулём Ford вылетела в кювет-4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель была пристёгнут ремнём безопасности, однако на автомобиль не было выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.  

На МКАД 21-летняя девушка за рулём Ford вылетела в кювет-7

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В начале 2019 года на МКАД Peugeot врезался в осветительную мачту. 

Водитель и её сын были госпитализированы – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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