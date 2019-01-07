На МКАД 21-летняя девушка за рулём Ford вылетела в кювет

Новости Беларуси. 6 января около половины седьмого вечера на внешнем кольце МКАД Ford врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 21-летняя водитель иномарки перестраивалась со второй полосы в третью. Автомобиль занесло, из-за чего произошёл наезд на отбойник. После столкновения машину перевернуло и отбросило в кювет. Девушка доставлена в медучреждение.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель была пристёгнут ремнём безопасности, однако на автомобиль не было выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома