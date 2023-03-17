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В Вилейском районе сгорел дом – хозяйка спаслась благодаря извещателю

17 марта 2023 15:33
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Новости Беларуси. Пожар в Вилейском районе в деревне Кухты. Хозяйку дома спас извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда на место происшествия прибыли работники МЧС, кровля одноэтажного здания уже обрушилась. Огонь уничтожил крышу, имущество и повредил стены.  

В Вилейском районе сгорел дом – хозяйка спаслась благодаря извещателю-1

Во время пожара хозяйка спала. Услышав звук извещателя, самостоятельно вышла на улицу. Ее доставили в больницу для осмотра. Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, к трагедии привело нарушение правил эксплуатации электропроводки.  

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# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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