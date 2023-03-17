В Вилейском районе сгорел дом – хозяйка спаслась благодаря извещателю

Новости Беларуси. Пожар в Вилейском районе в деревне Кухты. Хозяйку дома спас извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда на место происшествия прибыли работники МЧС, кровля одноэтажного здания уже обрушилась. Огонь уничтожил крышу, имущество и повредил стены.

Во время пожара хозяйка спала. Услышав звук извещателя, самостоятельно вышла на улицу. Ее доставили в больницу для осмотра. Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, к трагедии привело нарушение правил эксплуатации электропроводки.