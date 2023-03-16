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Здание погрануправления ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону, есть пострадавшие

16 марта 2023 10:57
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Крупный пожар в здании погрануправления ФСР РФ по Ростовской области случился в четверг, 16 марта.

Перед возгоранием произошел взрыв, пишет ТАСС. Сообщается об одном погибшем, еще двое человек пострадали. Из горящего здания остальных людей эвакуировали. Угрозы проживающим в соседних жилых домах нет, сообщают в экстренных ведомствах. На месте чрезвычайного происшествия находятся сотрудники спасательных служб. Информации о площади возгорания и других подробностей не приводится. 

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# Пожар # происшествия # Новости России

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