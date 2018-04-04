На предприятии в Минске произошла утечка аммиака

Новости Беларуси. В Минске на заводе произошла утечка аммиака.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 4 апреля. На предприятии «Молочный гостинец» сработал аппаратно-программный комплекс.

Оказалось, что в одном их цехов произошел выход аммиачных паров. Причиной произошедшего могло стать повреждение сальника аммиачного компрессора.

«Работниками объекта было понижено давление в компрессоре с последующим его отключением, в помещении сработала система орошения».

Сотрудники МЧС оградили место инцидента и проводили разбавление концентрации аммиачной воды. Через несколько часов работы были завершены.

Превышение предельно допустимой концентрации было зафиксировано около компрессора и в помещении цеха. Выхода вещества за пределы здания не было.

Никто не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме. Устанавливаются обстоятельства инцидента.