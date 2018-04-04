Прямой эфир

В Воложинском районе МАЗ насмерть сбил 24-летнего пешехода

04 апреля 2018 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 3 апреля в Воложинском районе МАЗ сбил жителя административного центра. Парень шёл по проезжей части.  

Как сообщает УСК по Минской области, 24-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. За рулём ехавшей в направлении Минска фуры находился 32-летний житель Молодечно.  

В Воложинском районе МАЗ насмерть сбил 24-летнего пешехода-1

Фото: УСК по Минской области  

Возбуждено уголовное дело.  

Место происшествия осмотрено. Назначен ряд экспертиз для выяснения обстоятельств ДТП. Разыскиваются очевидцы случившегося.  

Если Вы обладаете какой-либо информацией о произошедшем ДТП, обратитесь в Воложинский РОСК по адресу: г. Воложин, ул. Комсомольская, д. 12, каб. 4. Также Вы можете позвонить по телефонам: 8017 725 66 20, 8044 581 91 79, 8029 707 70 95.  

Осенью прошлого года в Берёзовском районе фура насмерть сбила пешехода. 

Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами – здесь подробности.  

# происшествия # Авария в Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске дворник контейнером повредил автомобиль, мешавший вывозу мусора
04 апреля 2018 11:05

В Минске дворник контейнером повредил автомобиль, мешавший вывозу мусора

СК: будет решаться вопрос о передаче в Россию уголовного дела о ДТП на Кальварийской
04 апреля 2018 10:25

СК: будет решаться вопрос о передаче в Россию уголовного дела о ДТП на Кальварийской

Мужчина заметил, что головные боли не уходят: в Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении 74-летней лжецелительницы
04 апреля 2018 07:58

Мужчина заметил, что головные боли не уходят: в Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении 74-летней лжецелительницы