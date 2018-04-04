В Воложинском районе МАЗ насмерть сбил 24-летнего пешехода

Как сообщает УСК по Минской области, 24-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. За рулём ехавшей в направлении Минска фуры находился 32-летний житель Молодечно.

Новости Беларуси. Вечером 3 апреля в Воложинском районе МАЗ сбил жителя административного центра. Парень шёл по проезжей части.

Возбуждено уголовное дело.

Место происшествия осмотрено. Назначен ряд экспертиз для выяснения обстоятельств ДТП. Разыскиваются очевидцы случившегося.

Если Вы обладаете какой-либо информацией о произошедшем ДТП, обратитесь в Воложинский РОСК по адресу: г. Воложин, ул. Комсомольская, д. 12, каб. 4. Также Вы можете позвонить по телефонам: 8017 725 66 20, 8044 581 91 79, 8029 707 70 95.

Осенью прошлого года в Берёзовском районе фура насмерть сбила пешехода.