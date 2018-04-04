В Воложинском районе МАЗ насмерть сбил 24-летнего пешехода

Новости Беларуси. Вечером 3 апреля в Воложинском районе МАЗ сбил жителя административного центра. Парень шёл по проезжей части.
Как сообщает УСК по Минской области, 24-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. За рулём ехавшей в направлении Минска фуры находился 32-летний житель Молодечно.
Фото: УСК по Минской области
Возбуждено уголовное дело.
Место происшествия осмотрено. Назначен ряд экспертиз для выяснения обстоятельств ДТП. Разыскиваются очевидцы случившегося.
Если Вы обладаете какой-либо информацией о произошедшем ДТП, обратитесь в Воложинский РОСК по адресу: г. Воложин, ул. Комсомольская, д. 12, каб. 4. Также Вы можете позвонить по телефонам: 8017 725 66 20, 8044 581 91 79, 8029 707 70 95.
Осенью прошлого года в Берёзовском районе фура насмерть сбила пешехода.
Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами – здесь подробности.