В Щучинском районе водитель фуры погиб при столкновении с трактором

По информации МВД, утром пятого февраля произошло ДТП. На дороге Минск – Гродно – граница Республики Польша около деревни Прудцы столкнулись грузовик MAN и трактор МТЗ.

Новости Беларуси. В Щучинском районе столкнулись фура и трактор.

В результате аварии скончался водитель фуры. Им оказался 59-летний россиянин, который умер от полученных травм по дороге в медучреждение.

Водитель трактора доставлен в столичную больницу в тяжелом состоянии.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.