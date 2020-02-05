В Щучинском районе водитель фуры погиб при столкновении с трактором

Новости Беларуси. В Щучинском районе столкнулись фура и трактор.
По информации МВД, утром пятого февраля произошло ДТП. На дороге Минск – Гродно – граница Республики Польша около деревни Прудцы столкнулись грузовик MAN и трактор МТЗ.
Новости Беларуси. В Щучинском районе столкнулись фура и трактор.
По информации МВД, утром пятого февраля произошло ДТП. На дороге Минск – Гродно – граница Республики Польша около деревни Прудцы столкнулись грузовик MAN и трактор МТЗ.
Фото: МВД
В результате аварии скончался водитель фуры. Им оказался 59-летний россиянин, который умер от полученных травм по дороге в медучреждение.
Водитель трактора доставлен в столичную больницу в тяжелом состоянии.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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