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В Щучинском районе водитель фуры погиб при столкновении с трактором

05 февраля 2020 09:18
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Новости Беларуси. В Щучинском районе столкнулись фура и трактор.  

По информации МВД, утром пятого февраля произошло ДТП. На дороге Минск – Гродно – граница Республики Польша около деревни Прудцы столкнулись грузовик MAN и трактор МТЗ.   

В Щучинском районе водитель фуры погиб при столкновении с трактором -1

Фото: МВД

В результате аварии скончался водитель фуры. Им оказался 59-летний россиянин, который умер от полученных травм по дороге в медучреждение.  

Водитель трактора доставлен в столичную больницу в тяжелом состоянии.  

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.  

В конце января в Гродно Ford врезался в такси. Пострадала пассажирка с 9-летним сыном – здесь подробнее.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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