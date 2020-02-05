На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути

Новости Беларуси. Четыре килограмма ртути собрали на Минской ТЭЦ-2. По информации МЧС, происшествие случилось днем 4 февраля. От начальника ТЭЦ-2 было получено сообщение, что во время проведения демонтажных работ на территории предприятия разлилась ртуть.

Фото: МЧС

На место вызова прибыли спасатели, среди которых специалисты службы химической и радиационной защиты столичного управления и республиканского отряда специального назначения МЧС. Оказалось, что в главном корпусе турбинного отделения вытекла ртуть из дифференциного ртутного манометра. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Технологический процесс не был нарушен.

Фото: МЧС