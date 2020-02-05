Прямой эфир

На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути

05 февраля 2020 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четыре килограмма ртути собрали на Минской ТЭЦ-2.    

По информации МЧС, происшествие случилось днем 4 февраля. От начальника ТЭЦ-2 было получено сообщение, что во время проведения демонтажных работ на территории предприятия разлилась ртуть.    

На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути -1

Фото: МЧС  

На место вызова прибыли спасатели, среди которых специалисты службы химической и радиационной защиты столичного управления и республиканского отряда специального назначения МЧС.    

Оказалось, что в главном корпусе турбинного отделения вытекла ртуть из дифференциного ртутного манометра. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Технологический процесс не был нарушен.    

На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути -4

Фото: МЧС  

Сотрудниками МЧС были проведены демеркуризационные работы. Собрали 4 кг ртути, еще 3 кг вещества осталось в демонтированном приборе.    

Были проведены измерения наличия паров ртути в воздухе. Превышения не выявлены. Собранная ртуть изъята для дальнейшей утилизации.   

Летом прошлого года в Минске на заводе железобетонных изделий пролилась ртуть (читать далее).  

# Ртуть # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Щучинском районе водитель фуры погиб при столкновении с трактором
05 февраля 2020 09:18

В Щучинском районе водитель фуры погиб при столкновении с трактором

Лже-детектив заработал более 14 тысяч рублей, обещая женщинам проверить мужей на верность
05 февраля 2020 09:07

Лже-детектив заработал более 14 тысяч рублей, обещая женщинам проверить мужей на верность

Наводнение в Новой Зеландии заблокировало в горах сотни людей
05 февраля 2020 08:33

Наводнение в Новой Зеландии заблокировало в горах сотни людей