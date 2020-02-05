На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути
Новости Беларуси. Четыре килограмма ртути собрали на Минской ТЭЦ-2.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 4 февраля. От начальника ТЭЦ-2 было получено сообщение, что во время проведения демонтажных работ на территории предприятия разлилась ртуть.
На место вызова прибыли спасатели, среди которых специалисты службы химической и радиационной защиты столичного управления и республиканского отряда специального назначения МЧС.
Оказалось, что в главном корпусе турбинного отделения вытекла ртуть из дифференциного ртутного манометра. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Технологический процесс не был нарушен.
Сотрудниками МЧС были проведены демеркуризационные работы. Собрали 4 кг ртути, еще 3 кг вещества осталось в демонтированном приборе.
Были проведены измерения наличия паров ртути в воздухе. Превышения не выявлены. Собранная ртуть изъята для дальнейшей утилизации.
Летом прошлого года в Минске на заводе железобетонных изделий пролилась ртуть (читать далее).