В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору

Новости Беларуси. 6 марта около десяти утра в деревне Гурец Чашникского района попал в аварию нетрезвый мотоциклист.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, транспортным средством управлял 30-летний бесправник. На закруглении дороги мотоцикл «Минск» выехал за пределы проезжей части и врезался в световую опору.