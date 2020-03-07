В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору
Новости Беларуси. 6 марта около десяти утра в деревне Гурец Чашникского района попал в аварию нетрезвый мотоциклист.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, транспортным средством управлял 30-летний бесправник. На закруглении дороги мотоцикл «Минск» выехал за пределы проезжей части и врезался в световую опору.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
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