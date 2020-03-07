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В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору

07 марта 2020 09:32
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Новости Беларуси. 6 марта около десяти утра в деревне Гурец Чашникского района попал в аварию нетрезвый мотоциклист. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, транспортным средством управлял 30-летний бесправник. На закруглении дороги мотоцикл «Минск» выехал за пределы проезжей части и врезался в световую опору. 

В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору -1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка. 

В Чашникском районе нетрезвый мотоциклист врезался в световую опору -4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

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# Авария в Витебской области # происшествия

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