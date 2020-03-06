Иван Носкевич: «Предлагаем внести ответственность за незаконный оборот реквизитов платёжных карт»

Новости Беларуси. Белорусские банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников. Есть информация, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников финансовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правило, интересуются личным номером паспорта, номером карточки, мобильными кодами.

При подозрительных звонках специалисты советуют прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка. И ни в коем случае не сообщать важные реквизиты. Сотрудники финучреждений владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов. Белорусские банки предупреждают о новых случаях телефонного мошенничества На эту проблему обратил внимание и председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. В интервью программе «Неделя» он заявил о необходимости ужесточить ответственность за куплю-продажу данных платежных карт.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Начиная со второго полугодия 2019 года, таких преступлений становится все больше и больше. Они регистрируются практически каждый день. Зарегистрировано очередное преступление этой категории, когда злоумышленники вывели порядка 12 тысяч долларов со счета одного из предприятий Гродненской области. Следственный комитет принимает все необходимые меры для того, чтобы профилактировать такого рода ситуации. Кроме того, мы предлагаем внести ответственность за незаконный оборот реквизитов платежных карт. Не секрет, что в интернете существует рынок таких реквизитов. Полагаем, что в статью 222 нужно внести изменения, дополнив ее ответственностью за незаконный оборот реквизитов.