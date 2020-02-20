На пожаре в Слуцком районе погиб 61-летний мужчина

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 20 февраля в аг. Лучники. Во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело его 61-летнего хозяина.

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Слуцком районе.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, были проведены иные первоначальные следственные действия.

Рассматриваются в ходе проверки все версии произошедшего. Одна из них – неосторожное обращение с огнем при курении.