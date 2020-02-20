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На пожаре в Слуцком районе погиб 61-летний мужчина

20 февраля 2020 15:03
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Слуцком районе.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 20 февраля в аг. Лучники. Во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело его 61-летнего хозяина.  

На пожаре в Слуцком районе погиб 61-летний мужчина-1

Фото: СК 

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, были проведены иные первоначальные следственные действия.  

Рассматриваются в ходе проверки все версии произошедшего. Одна из них – неосторожное обращение с огнем при курении.  

В конце января в Борисове при пожаре в жилом доме погиб мужчина – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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