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На пожаре в Витебске один человек погиб, пятеро – спасены

18 марта 2019 07:30
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Новости Беларуси. Вечером 17 марта в Витебске загорелась квартира на девятом этаже дома по улице П. Бровки.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из квартиры шёл сильный дом, а на лестничной клетке было плотное задымление. Поскольку дверь в квартиру была заперта, подразделения МЧС проникли в помещение по автолестнице через окно.  

На пожаре в Витебске один человек погиб, пятеро – спасены-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

На полу кухни без сознания лежал 60-летний владелец квартиры. Мужчину передали медикам, которые провели реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось.  

Из соседних квартир спасены пять человек, в том числе 15-летняя девочка. Из эвакуированных жильцов никто не пострадал.  

В горевшей квартире уничтожена кровать, повреждено имущество, закопчены стены и потолок.  

На пожаре в Витебске один человек погиб, пятеро – спасены-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

По факту происшествия проводится проверка. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное курение хозяина квартиры.  

Весной 2019 года в Минске горел частный дом. 

В огне погибли супруги – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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