На пожаре в Витебске один человек погиб, пятеро – спасены

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из квартиры шёл сильный дом, а на лестничной клетке было плотное задымление. Поскольку дверь в квартиру была заперта, подразделения МЧС проникли в помещение по автолестнице через окно.

Новости Беларуси. Вечером 17 марта в Витебске загорелась квартира на девятом этаже дома по улице П. Бровки.

На полу кухни без сознания лежал 60-летний владелец квартиры. Мужчину передали медикам, которые провели реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Из соседних квартир спасены пять человек, в том числе 15-летняя девочка. Из эвакуированных жильцов никто не пострадал.

В горевшей квартире уничтожена кровать, повреждено имущество, закопчены стены и потолок.