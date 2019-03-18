18 тысяч литров спирта пытались ввезти россияне в Беларусь под видом раствора для лекарств

Новости Беларуси. Под видом раствора для лекарств в Беларусь пытались ввезти 18 тысяч литров спирта. Фура была задержана на границе в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Под видом раствора для лекарств в Беларусь пытались ввезти 18 тысяч литров спирта. Фура была задержана на границе в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На кадрах оперативной съемки видно, что полуприцеп плотно загружен коробками и канистрами по 5 и 10 литров. Как потом выяснилось, такой «крепленый» товар пыталась реализовать российская частная компания.
Вся партия изъята. В отношении водителя – гражданина России – составлен административный протокол.